Basket. Darius Thompson da oggi in raduno con la Nazionale

“Molto felice di essere qui. Grande gruppo” Sabato 9 agosto amichevole con la Lettonia a Trieste (ore 20.00

Darius Thompson ha raggiunto questo pomeriggio i compagni nel raduno Azzurro di Trieste. La guardia nata a Murfreesboro, in Tennessee, ma con cittadinanza italiana dal 2020 inizierà il proprio percorso di allenamento con il gruppo già nella giornata di domani, 8 agosto.

Dopo High School e College negli USA, Thompson ha intrapreso una lunga carriera in Europa iniziando nel 2017 dai Paesi Bassi con il Leiden (una Coppa d’Olanda). Nel 2019 il suo primo contatto con l’Italia a Brindisi, dove rimane per due stagioni prima di trasferirsi a Kuban per giocare con il Lokomotiv. Nel 2022 è al Baskonia in Spagna e per lui arriva il titolo di miglior assistman di Eurolega (6.7 di media) e la chiamata dell’Efes Istanbul. Da questa estate è un giocatore del Valencia.

“Sono molto contento di essere qui – ha detto Thompson – ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra“.

Prosegue intanto il raduno della Nazionale in vista dell’EuroBasket 2025. Sabato 9 agosto la terza delle sei amichevoli estive contro la Lettonia di coach Luca Banchi al PalaTrieste. Palla a due alle ore 20.00 (a questo link i biglietti per il match).

L’ultima amichevole in Italia sarà invece il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina (a questo link i biglietti per il match). Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209). Seguirà il Torneo dell’Acropolis contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane).