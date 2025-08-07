CRONACA

Gaza. Morto operatore della Mezzaluna Rossa palestinese

7 Agosto 2025 comments off
Soccorsi a Gaza CRI

Croce Rossa, Valastro: “ancora sangue e dolore. Che nessuno pensi che tutto questo sia ‘normale’”

Roma, 7 agosto 2025 – “La tragedia di Gaza non risparmia nessuno, lo vediamo ogni giorno. E ancora una volta ci troviamo a piangere un collega della Mezzaluna Rossa palestinese. Ashraf Suleiman Eid Youssef, dello staff dell’Al-Saraya Field Hospital di Gaza City, è stato ucciso durante un attacco rivolto alla popolazione in attesa di aiuti nella regione di Kisoufim.

Non riusciamo a sopportare la tristezza e il rammarico per la perdita di un altro soccorritore, la 53esima vita spezzata tra gli operatori della PRCS.

Siamo stanchi di vedere morire ogni giorno civili innocenti e chi, in questa terra martoriata da un conflitto senza fine, continua a supportare una popolazione allo stremo. Siamo stanchi di vedere ogni giorno che il Diritto internazionale umanitario non viene rispettato.

Ma questo non ci farà tacere. Non smetteremo mai di ricordare alla comunità internazionale che tutte le guerre hanno delle regole e devono essere rispettate, che gli operatori umanitari così come la popolazione civile e i presidi sanitari non sono un bersaglio”.

Con queste parole, Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commenta la morte dell’operatore della PRCS a Gaza. “Non potremo mai abituarci a tutta questa sofferenza. Che nessuno pensi – ha concluso – che atti come questo siano la normalità o accettabili in un conflitto”. (foto di repertorio)

comunicato stampa

Croce Rossa Italiana

Recommended For You

macchina fotografica,

Morto a 94 anni Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia

elisoccorso

Omicidio a Prizzi (Pa), 57enne ucciso a coltellate

letto ospedale

Lazio, sesta vittima di West Nile: una donna di 83 anni muore a Latina

About the Author: Redazione ilMetropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione