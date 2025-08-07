Regione

Molinaro (FdI): Sollecita gli enti regionali e le aziende sanitarie a dare attuazione al diritto al collocamento obbligatorio per le vittime della criminalità organizzata

7 Agosto 2025 comments off
Pietro Molinaro

Dall’approvazione del Piano Speciale Legalità 2025 c’è l’obbligo per gli enti regionali, le agenzie dipendenti o controllate dalla Regione, le aziende sanitarie e ospedaliere – informa Pietro Molinaro consigliere regionale di FdI -di disporre specifiche manifestazioni di interesse per assunzioni, per chiamata diretta nominativa e personale, riservata a vittime della criminalità organizzata ed alle vittime del dovere. Di questo, ho sollecitato, con una lettera, le amministrazioni a dare seguito a tale adempimento.

Un risultato rilevante atteso da anni e doveroso da parte della Regione per chi si è reso coraggioso protagonista nel contrasto all’illegalità e che prevede, appunto, misure concrete di assistenza e sostegno alle vittime innocenti di reati di stampo mafioso e ai loro familiari. E’ un passo avanti significativo verso una Calabria più giusta, più solidale e più vicina a chi ha subito violenze o perdite a causa della ‘ndrangheta. Questo – conclude Molinaro il presidente della Commissione ‘antindrangheta– è un impegno tangibile per trasformare il dolore in riscatto e il coraggio in diritti sgretolando anche il muro dell’omertà e del silenzio

Nota stampa di Pietro Molinaro Presidente della Commissione Consiliare Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa”

