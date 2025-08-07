Morto 80enne al GOM per il virus West Nile

22:30 – Un uomo di 80 anni originario di Riace, provincia di Rggio Calabria, è morto dopo essere stato ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) del capoluogo reggino, a causa del virus West Nile. E’ un virus trasmesso dalla zanzara Culex.

L’anziano, nei giorni scorsi, era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per una encefalite, ed i medici hanno confermato che si trattava del virus West Nile. Nella zona di Riace come riporta l’Ansa è stata disposta la disinfestazione del territorio.

Fabrizio Pace