Morto a 94 anni Gianni Berengo Gardin, maestro della fotografia

7 Agosto 2025 comments off
Genova dice addio a uno dei suoi figli più illustri: si è spento all’età di 94 anni Gianni Berengo Gardin, maestro indiscusso della fotografia italiana.

Con oltre 70 anni di carriera e uno stile inconfondibile, il suo obiettivo in bianco e nero ha raccontato le mille sfaccettature della società italiana, catturando i volti e le storie di fabbriche, ospedali psichiatrici e cantieri, ma anche la poesia dei piccoli borghi e la maestosità della natura.

Gianni Berengo Gardin è stato rotagonista di oltre 350 mostre in Italia e all’estero, ha lasciato un’eredità inestimabile attraverso i suoi 260 libri, testimonianza di uno sguardo unico e di un profondo amore per l’umanità. (foto di repertorio)

