Putin apre al vertice con Trump, ma chiude la porta a Zelensky

Il Cremlino ha confermato la disponibilità di Vladimir Putin a partecipare a un vertice bilaterale con Donald Trump, previsto indicativamente per la prossima settimana. L’annuncio, giunto in serata da Mosca, segna un potenziale riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti, in un momento di crescente tensione internazionale.

Tuttavia, la stessa apertura non è stata estesa al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nonostante le reiterate richieste di colloquio da parte del leader di Kyiv — che ha definito il dialogo diretto con Putin come “l’unica via per individuare soluzioni concrete” al conflitto in corso — il Cremlino ha categoricamente escluso la possibilità di un incontro.

La posizione russa ribadisce la linea dura nei confronti dell’Ucraina, mentre lascia intravedere spiragli di diplomazia selettiva con Washington. Un segnale che, se da un lato potrebbe riattivare canali di comunicazione tra le due superpotenze, dall’altro conferma l’isolamento diplomatico di Zelensky agli occhi di Mosca.

