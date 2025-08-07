Riforma della Giustizia. Scopelliti: “Si va verso un riequilibrio dei poteri dello Stato”

“La verità è che oggi finalmente in Italia abbiamo un governo nazionale, che ha avuto il coraggio, con una scelta molto chiare, netta della premier Giorgia Meloni, l’idea di cambiare le regole ed incominciare a dare segnali molto chiari.

Cioè qual’è il segnale vero che oggi gli italiani possono recepire, che si va verso un riequilibrio dei poteri dello Stato, perchè la politica era soccombente rispetto ad uno di questi poteri. E che la separazione delle carriere, che il sorteggio e che la Riforma della Giustizia rappresenta una riforma epocale. Sotto questo punto di vista, io e non solo io, spero gran parte degli italiani, saremo in prima fila al referendum a sostenere quaesta grande battaglia, che è una battaglia di civiltà, di democrazia, di progresso e di crescita di un Paese che vuol essere civile.

Dobbiamo attestarci, al pari delle democrazie europee avanazate cheè quello che oggi manca all’Italia anche su questi argomenti“.

Sono contenute in queste parole alcune delle riflessioni che Giuseppe Scopelliti, già Governatore della Calabria e Sindaco di Reggio, ha indotto nel pubblico presente durante l’ennesima presentazione del suo libro “Io sono Libero” la sera scorsa in quel di Marina di Gioiosa Jonica.

Concetti attualissimi dato che proprio in questi giorni si è più che mai acutizzata la tensione tra Governo e toghe. Il caso Almasri ne è l’emblema per il quale il Tribunale dei Ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano. Una circostanza in cui il Governo rivendica di aver agito nell’interesse dello Stato. Tanto ch l’avvocato Giulia Bongiorno ha evidenziato: “Lo stato di necessità legittima le condotte di tutti i rappresentanti del governo italiano coinvolti nel procedimento sulla vicenda Almasri”.

Proprio oggi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso perplessità nei tempi e nelle procedure alle quali vorrebbe ricorrere l’opposizione: “A me non sfugge che la Riforma della Giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze” (…) “Vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura, particolarmente quelle che riguardano i temi dell’immigrazione come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all’immigrazione illegale“. Dichiarazioni che lasciano bene intendere qual’è il rapporto tra due dei fondamntali poteri dello Stato. Quelli proprio a cui accennava Giuseppe Scopelliti, lodando l’operato ed il coraggio della premier e del suo Esecutivo.

Fabrizio Pace