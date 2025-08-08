Botulino, 12 in prognosi riservata, all’ospedale di Cosenza

In risposta a una grave emergenza, l’ospedale Annunziata di Cosenza ha dimostrato grande prontezza e la rete sanitaria ha funzionato in modo efficace.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano De Salazar, ha espresso soddisfazione per la gestione della crisi. Attualmente sono dodici i pazienti ricoverati, tutti con prognosi riservata, e due di loro presentano condizioni cliniche particolarmente severe. L’ospedale si è attivato immediatamente per reperire le fiale di antidoto anti-botulino, delle quali cinque sono già state somministrate mentre quattro rimangono a disposizione.

I primi due pazienti sono arrivati nel tardo pomeriggio di mercoledì, come ha spiegato il primario della Rianimazione, Andrea Bruni, mostrando i sintomi tipici dell’intossicazione da botulino. Dalle loro testimonianze, risulta che tutti i ricoverati hanno consumato lo stesso alimento.

Bruni ha chiarito, come riporta l’Ansa, che sebbene l’antidoto sia stato somministrato ai casi più a rischio, la prognosi rimane riservata per tutti. Il direttore sanitario, Pino Pasqua, ha fornito indicazioni sui sintomi più evidenti dell’intossicazione, come la “fame d’aria”, difficoltà a deglutire e a parlare. Ha inoltre sottolineato l’importanza di prestare attenzione a questi segnali senza allarmismi eccessivi.

