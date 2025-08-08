CRONACA

Budduso (Ss) 51enne ucciso a colpi di pistola all’interno del 118

8 Agosto 2025 comments off
Budduso

Un 51enne è stato ucciso nella notte in provincia di Sassari, mentre si trovava nella sede dell’associazione del 118 Intervol a Buddusò nella quale era in servizio come soccorritore.

Da una prima ricostruzione dei fatti e in base a quanto riporta l’Ansa, pare che un uomo gli abbia sparato alcuni dei colpi di pistola all’interno della stessa dopo aver chiesto espressamente della vittima. L’azione repentina del killer all’interno della sede del 118 non ha purtroppo lasciato scampo al soccorritore.

L’omicida si sarebbe poi dato alla fuga a piedi. I Carabinieri della stazione locale indagano sull’accaduto.

Fabrizio Pace

