Erogata VII rata del PNRR, Meloni:” Italia sempre più forte e protagonista”

“La Commissione Europea ha approvato oggi l’erogazione della settima rata del PNRR, pari a 18,3 miliardi di euro, in seguito al conseguimento di tutti gli obiettivi previsti.

Si tratta di un risultato importante, che conferma il primato dell’Italia nell’attuazione del Piano e l’efficacia del lavoro svolto in questi mesi con determinazione, serietà e spirito costruttivo. Avanti così. Per un’ Italia sempre più forte e protagonista“.

E’ il post del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con cui sulle sue pagine ufficiale dei social network, esprime massima soddisfazione per l’importante obettivo raggiuno dal suo esecutivo in seno all’Unione Europea nel programma del PNRR.

Fabrizio Pace