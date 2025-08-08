“Non si può governare con questo clima”: Occhiuto ribadisce le ragioni delle dimissioni

Di fronte al Consiglio Regionale, il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ha ribadito con forza le ragioni dietro le sue dimissioni, respingendo l’accusa di aver imposto la propria volontà. “Quando ho posto la questione di fiducia per la prima volta nella storia del regionalismo in Calabria, la mia intenzione non era quella di agire in modo autoritario, ma in maniera determinata”, ha spiegato, giustificando la sua mossa come un atto necessario per garantire l’efficacia del governo regionale.

Occhiuto si è poi soffermato sul clima di tensione creato dalla sua vicenda giudiziaria, che ha descritto come “fastidiosissimo”. Secondo il presidente, le inchieste della magistratura, sebbene legittime, sono state strumentalizzate per generare “fake news e chiacchiericcio” che hanno rallentato la gestione amministrativa della regione. “Non si può governare così”, ha affermato, specificando che la sua decisione di dimettersi non è stata un “cupio dissolvi”, ma un tentativo di porre fine a questa situazione di stallo.

Infine, Occhiuto ha respinto l’accusa di essersi dimesso per interesse politico, spiegando che la sua scelta è stata motivata dal timore che il processo di cambiamento avviato si potesse fermare, non a causa della magistratura, ma di coloro che utilizzano le inchieste per fini di lotta politica, incapaci di vincere sul piano elettorale. “Chi spera di poter sconfiggere l’avversario attraverso le stesse inchieste”, ha concluso, lanciando un messaggio diretto ai suoi oppositori.

Ile And