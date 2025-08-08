COMUNICATI

Nuova operazione contro la rete criminale che trasporta migranti siriani in Germania: 5 arresti

8 Agosto 2025 comments off
Border, Between, Serbia, and Croatia - migranti

Eurojust ha supportato le autorità tedesche e olandesi in un’azione coordinata contro un gruppo criminale organizzato (COG) che trafficava principalmente migranti siriani in Germania. In un’operazione congiunta, cinque sospettati sono stati arrestati in Germania, Paesi Bassi e Bosnia-Erzegovina.

Dal 2021, almeno 500 migranti sono stati trasportati irregolarmente attraverso la cosiddetta rotta balcanica. La rete stessa, tuttavia, si vanta di numeri molto più elevati di migranti vittime di tratta e pubblicizza queste cifre sui social media. Si stima che i proventi del traffico di migranti ammontino ad almeno 1,4 milioni di euro.

I sospettati arrestati sono tutti cittadini siriani che hanno organizzato il trasporto di migranti a bordo di veicoli via terra dalla Grecia alla Germania. In media, hanno chiesto un compenso di 4.500 euro a persona per i trasporti irregolari. Le indagini sul GCO sono state supportate da informazioni ottenute tramite una squadra investigativa congiunta supportata da Eurojust su una rete simile , che ha portato a 29 arresti tra ottobre e novembre dello scorso anno. 

Queste indagini hanno anche consentito di contattare le autorità in Bosnia-Erzegovina, dove tre sospettati sono stati arrestati. Sia in Germania che nei Paesi Bassi, un sospettato è stato arrestato. I membri del Gruppo OCG hanno fatto occasionalmente ricorso a gravi violenze fisiche e hanno utilizzato strumenti di comunicazione all’avanguardia. 

Durante l’azione coordinata di questa settimana, sono stati perquisiti quattro luoghi e sequestrati numerosi elementi di prova, tra cui smartphone utilizzati nelle attività di contrabbando, nonché vari veicoli e piccole quantità di droghe illecite. Eurojust ha assistito le autorità tedesche e olandesi nella preparazione della giornata d’azione, organizzando anche sette riunioni di coordinamento tra tutte le autorità coinvolte. 

Le azioni odierne sono state eseguite su richiesta e dalle seguenti autorità: 

  • Germania: Procura della Repubblica (PPO) Weiden; Ispezione della polizia federale di Monaco (Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung)
  • Paesi Bassi: PPO nazionale; Marechaussee reale olandese (Koninklijke Marechaussee)
  • Bosnia ed Erzegovina: Dipartimento speciale per la criminalità organizzata – Servizio per la criminalità economica e la corruzione della Procura della Bosnia ed Erzegovina; Agenzia statale per le indagini e la protezione (SIPA)

comunicato stampa  –  Eurojust

