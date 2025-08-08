Comune

Reggio Calabria. Calendario disinfestazione adulticida insetti alati

8 Agosto 2025 comments off
Comune Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio, Piazza Italia

Il Settore Ambiente del Comune di Reggio dà comunicazione del Calendario di Disinfestazione adulticida degli insetti alati.

Questo l’elenco dei quartieri interessati con relative date ed orari.

Centro Storico – 12 ago 2025 – ore 22:00;
Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini – 13 ago 2025 – ore 22:00;
Santa Caterina – San Brunello – Vito – 14 ago 2025 – ore 22:00;
Trabocchetto – Condera – Spirito Santo – 15 ago 2025 – ore 22:00;
Ferrovieri – Stadio – Gebbione – 17 ago 2025 – ore 22:00;
Sbarre – 18 ago 2025 – ore 22:00;
Gallina – 19 ago 2025 – ore 22:00;
San Giorgio – Modena – San Sperato – 20 ago 2025 – ore 22:00;
Catona – Salice – Rosalì – Villa S. Giuseppe – Arghillà – 21 ago 2025 – ore 22:00;
Gallico – Sambatello – 22 ago 2025 – ore 22:00;
Archi – 24 ago 2025 – ore 22:00;
Orti – Podargoni – 25 ago 2025 – ore 22:00;
Cannavò – Mosorrofa – Cataforio – 26 ago 2025 – ore 22:00;
Ravagnese – 27 ago 2025 – ore 22:00;
Pellaro – 28 ago 2025 – ore 22:00.

