CRONACA

Sequestrate e violentate in casa 2 ragazze di 15 e 16 a Sesto San Giovanni

8 Agosto 2025 comments off
manette

Due ragazze sono state abusate sessualmente da un soggetto 40enne, sconosciuto ad ambedue, che avrebbe avuto accesso alla loro abitazione sotto la minaccia di un caccivite dopo averle seguite in ascensore.

L’uomo, un italiano, già fermato da Carabinieri di Milano,  avrebbe approfittato dell’assenza temporanea dei genitori delle due giovani. Le ha sequestrate e le ha costrette a subire ripetutamente atti sessuali e bere alcoolici ed infine pare anche derubate di alcuni gioielli e degli smarthphone, come riporta l’Ansa.

La violenta ed ingiutstificata aggressione su due minorenni che avvenuta a Sesto San Giovanni ripropone prepotentemente il tema della sicurezza a Milano e nel suo hinterland. L’aggressore è stato condotto in carcere su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Monza.

Fabrizio Pace

Carabinieri posto di controllo notturno

Recommended For You

Budduso

Budduso (Ss) 51enne ucciso a colpi di pistola all’interno del 118

zanzara

Morto 80enne al GOM per il virus West Nile

Soccorsi a Gaza CRI

Gaza. Morto operatore della Mezzaluna Rossa palestinese

About the Author: Fabrizio Pace

Fabrizio Pace è giornalista e direttore del quotidiano d’Approfondimento on line www.IlMetropolitano.it e dell’allegato magazine di tecnologia e scienza www.Youfuture.it.