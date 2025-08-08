CRONACA

Ultimi preparativi per l’avvio di “Solidarity Path Operation 2”

8 Agosto 2025 comments off
missione Esercito Italiano aiuti a Gaza

La missione umanitaria della Difesa italiana a sostegno della popolazione civile nella Striscia di Gaza

Un ponte aereo tra la Giordania e Gaza per la consegna di aiuti umanitari forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da altri donatori italiani.

Domani il primo aviolancio. L’operazione è condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), in coordinamento con la Royal Air Force giordana e con il contributo congiunto di Esercito Italiano e Aeronautica Militare.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/ultimi-preparativi-per-lavvio-di-solidarity-path-operation-2/77027.html

