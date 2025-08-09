Anche Nagasaki commemora l’olocausto nucleare

A 80 anni dal tragico attacco nucleare, la città di Nagasaki ha reso omaggio alle circa 70.000 vittime che persero la vita il 9 agosto 1945. La solenne commemorazione è stata un momento di riflessione e di rinnovato impegno per la pace, con i sopravvissuti, i cosiddetti hibakusha, che hanno ribadito la loro determinazione affinché Nagasaki rimanga per sempre l’ultimo luogo al mondo a subire un simile orrore.

L’attacco, avvenuto a soli tre giorni di distanza dal bombardamento di Hiroshima che aveva causato 140.000 morti, fu un evento decisivo. La resa del Giappone, avvenuta il 15 agosto, pose fine alla Seconda Guerra Mondiale.

Oggi, il ricordo di quell’evento non è solo una commemorazione del passato, ma un monito potente per il futuro. Il messaggio di Nagasaki continua a risuonare con forza a livello internazionale, invitando il mondo a riflettere sui costi umani della guerra e sulla necessità urgente di un disarmo nucleare.

