Calabrese: da una parte il grande lavoro di Occhiuto, dall’altro il fango della Sinistra

“Il 5 e il 6 ottobre i calabresi saranno chiamati a scegliere il loro destino. Potranno decidere se essere governati da un presidente, Roberto Occhiuto e da una Giunta regionale che dopo anni di immobilismo ha finalmente intrapreso percorsi virtuosi e ottenuto risultati importanti, oppure stare dalla parte di un’opposizione che nonostante abbia avuto negli anni scorsi grandi chance per migliorare la Calabria ha fallito miseramente e oggi è capace solo di buttare fango sugli avversari.

Siamo certi che le nostre comunità abbiano avvertito gli sforzi di un governo che ogni giorno ha messo in campo energie e strategie per contrastare le emergenze del lavoro, risolvere le gravi vertenze aziendali, proporre tante nuove opportunità economiche e occupazionali, attrarre investimenti e realizzare opere per il bene dei calabresi.

Tra poche settimane avremo l’esito di questo nuovo voto. Il centrodestra scenderà in campo forte del lavoro fatto e con tanta voglia di migliorare ancora. Vedremo quali proposte metteranno in campo l’opposizione che in questi anni ha provato soltanto ad offuscare miseramente e senza riuscirci le tante cose buone realizzate dal centrodestra”. Così Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro, all’ambiente e al turismo della Regione Calabria.