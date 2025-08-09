CRONACA

Catania, vasto incendio nella zona industriale: VdF in azione dalle prime ore dell’alba

9 Agosto 2025 comments off
incendio Catania

Un vasto e complesso incendio è divampato oggi, sabato 9 agosto, nella zona industriale di Catania, interessando un’azienda specializzata nello stoccaggio di rifiuti plastici e cartone in Quinta Strada. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, che ha spinto le autorità a evacuare in via precauzionale le aziende limitrofe.

La presenza di un serbatoio di gasolio all’interno dell’impianto ha sollevato il timore di possibili esplosioni, rendendo l’intervento ancora più delicato. Sul posto sono giunti numerosi agenti di polizia, carabinieri e polizia locale per coordinare le operazioni di sicurezza e gestire l’ordine pubblico.

Lo spegnimento delle fiamme, reso particolarmente difficile dalla tipologia di materiali in combustione e dall’estensione del rogo, è affidato ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale Regionale, ai moduli della Protezione Civile e al X Reparto Mobile di Catania, che sta operando con un idrante. È stato richiesto anche l’intervento dell’ARPA per monitorare l’impatto ambientale dell’incendio.

Ile And

Recommended For You

Napoli panorama Vesuvio

Vesuvio in fiamme, decretata la mobilitazione nazionale della Protezione Civile

stelle cadenti

Stelle cadenti tra il 12 e il 13 Agosto anche se oscurate dalla Luna piena

ammaraggio navicella spaziale NASA

La missione SpaceX Crew-10 della NASA torna e atterra al largo della California

About the Author: Redazione ilMetropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione