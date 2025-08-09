Catania, vasto incendio nella zona industriale: VdF in azione dalle prime ore dell’alba

Un vasto e complesso incendio è divampato oggi, sabato 9 agosto, nella zona industriale di Catania, interessando un’azienda specializzata nello stoccaggio di rifiuti plastici e cartone in Quinta Strada. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, che ha spinto le autorità a evacuare in via precauzionale le aziende limitrofe.

La presenza di un serbatoio di gasolio all’interno dell’impianto ha sollevato il timore di possibili esplosioni, rendendo l’intervento ancora più delicato. Sul posto sono giunti numerosi agenti di polizia, carabinieri e polizia locale per coordinare le operazioni di sicurezza e gestire l’ordine pubblico.

Lo spegnimento delle fiamme, reso particolarmente difficile dalla tipologia di materiali in combustione e dall’estensione del rogo, è affidato ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale Regionale, ai moduli della Protezione Civile e al X Reparto Mobile di Catania, che sta operando con un idrante. È stato richiesto anche l’intervento dell’ARPA per monitorare l’impatto ambientale dell’incendio.

Ile And