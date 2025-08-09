La missione SpaceX Crew-10 della NASA torna e atterra al largo della California

Il primo equipaggio ad ammarare nell’Oceano Pacifico al largo della costa della California, nell’ambito del Commercial Crew Program della NASA, ha completato sabato la decima missione di rotazione dell’equipaggio commerciale dell’agenzia verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Gli astronauti della NASA Anne McClain e Nichole Ayers, l’astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Takuya Onishi e il cosmonauta di Roscosmos Kirill Peskov sono rientrati sulla Terra alle 11:33 EDT. Le squadre a bordo delle navicelle di recupero SpaceX hanno recuperato la navicella spaziale e il suo equipaggio. Dopo il rientro a terra, l’equipaggio volerà al Johnson Space Center della NASA a Houston e si riunirà alle proprie famiglie.

“Splashdown! Crew-10 è tornato sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale, segnando il completamento di un altro volo di successo”, ha dichiarato l’amministratore facente funzioni della NASA, Sean Duffy. “Le nostre missioni con equipaggio sono i mattoni per un’esplorazione umana di lunga durata, che spinge i confini del possibile. La NASA sta aprendo la strada definendo una visione audace per l’esplorazione, in un contesto in cui abbiamo un’industria spaziale fiorente che supporta stazioni spaziali private in orbita terrestre bassa, così come l’esplorazione umana della Luna e di Marte”.

La missione SpaceX Crew-10 dell’agenzia spaziale è decollata alle 19:03 del 14 marzo dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida. Circa 29 ore dopo, la navicella spaziale SpaceX Dragon dell’equipaggio si è agganciata alla porta anteriore del modulo Harmony alle 00:04 del 16 marzo. La Crew-10 si è sganciata alle 18:15 dell’8 agosto per iniziare il viaggio di ritorno.

Durante la loro missione, i membri dell’equipaggio hanno percorso quasi 62.795.205 milioni di miglia e completato 2.368 orbite attorno alla Terra. La missione Crew-10 è stata il primo volo spaziale per Ayers e Peskov, e il secondo per McClain e Onishi. McClain ha accumulato 352 giorni nello spazio nei suoi due voli, mentre Onishi ne ha accumulati 263.

Lungo il percorso, l’equipaggio 10 ha dedicato centinaia di ore alla ricerca scientifica, alle attività di manutenzione e alle dimostrazioni tecnologiche. McClain, Ayers e Onishi hanno completato studi sulla crescita di piante e microalghe, esaminato come le radiazioni spaziali influenzino le sequenze di DNA nelle piante, osservato come la microgravità modifichi la struttura dell’occhio umano e le cellule del corpo, e altro ancora. La ricerca condotta a bordo del laboratorio orbitante fa progredire le conoscenze scientifiche e dimostra nuove tecnologie che ci consentono di prepararci all’esplorazione umana della Luna e di Marte.

McClain e Ayers hanno anche completato una passeggiata spaziale il 1° maggio, riposizionando un’antenna per le comunicazioni, iniziando l’installazione di una staffa di montaggio per un futuro pannello solare a pannelli pieghevoli per la Stazione Spaziale Internazionale e svolgendo altre attività. Si è trattato della terza passeggiata spaziale per McClain, della prima per Ayers e della 275a a supporto dell’assemblaggio, della manutenzione e degli aggiornamenti della Stazione Spaziale.

Il ritorno sulla Terra della Crew-10 segue la missione Crew-11, che si è agganciata alla stazione il 2 agosto per la sua spedizione scientifica di lunga durata.

Il programma Commercial Crew della NASA garantisce un accesso affidabile allo spazio, massimizzando l’uso della Stazione Spaziale Internazionale per la ricerca e lo sviluppo e supportando future missioni oltre l’orbita terrestre bassa, come quelle sulla Luna e su Marte, collaborando con aziende private statunitensi, tra cui SpaceX, per il trasporto degli astronauti da e verso la stazione spaziale.

fonte: https://www.nasa.gov/news-release/nasas-spacex-crew-10-mission-returns-splashes-down-off-california/