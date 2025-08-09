ESTERO

Meeting Trump-Putin in Alaska il 15 Agosto

9 Agosto 2025
Alaska

Un summit cruciale per il futuro dell’Ucraina è stato fissato per il 15 agosto in Alaska, dove si incontreranno Donald Trump e Vladimir Putin. La scelta della location segue il rifiuto del Cremlino di tenere l’incontro a Roma, escludendo inoltre la partecipazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

In attesa del vertice, diplomatici americani, ucraini ed europei si riuniranno nel Regno Unito questo fine settimana per tentare di trovare una posizione comune e unire le forze prima del delicato incontro tra i due leader.

La posta in gioco nell’incontro in Alaska è alta: per una tregua, Mosca continua a chiedere il riconoscimento della Crimea e la piena cessione del Donbass, che include le regioni di Donetsk e Luhansk.

