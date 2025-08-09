Questura

Scappa nel Paese d’origine per evitare il carcere, latitante catturato in Senegal

9 Agosto 2025 comments off
prigione

A seguito dell’attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile della Questura di Savona e del Commissariato di P.S. Alassio, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’esperto per la sicurezza italiano a Dakar, l’unità investigativa di Interpol Dakar (Senegal) nella giornata dell’1 agosto 2025 ha  proceduto all’arresto di un quarantenne straniero localizzato in quello stato.

L’arresto è avvenuto in esecuzione al mandato di cattura internazionale relativo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 20.9.2022 dal GIP del Tribunale di Savona, per il reato  di violenza sessuale, commesso  il 31.7.2022 ad Alassio (SV), ai danni di una cittadina italiana di anni 19.

Il latitante è stato individuato e arrestato a Nguekhokh, vicino alla città di Mbour dall’Unità Investigativa BCN dell’Interpol di Dakar a seguito delle informazioni ricevute tramite l’Esperto per la Sicurezza italiano a Dakar.

La misura cautelare era stata disposta a seguito di attività investigativa che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del cittadino senegalese e di altri due cittadini italiani, che prestavano attività lavorativa presso una discoteca di Alassio, rispettivamente con mansioni di “buttafuori” e parcheggiatori. Gli uomini, approfittando dello stato di difficoltà psico-fisico di una diciannovenne, dovuto all’assunzione di alcool nella serata in discoteca, l’avevano costretta a subire più atti sessuali, nei pressi dei parcheggi della discoteca.

In data 21.9.2022, in esecuzione della stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, erano stati tratti in arresto i due co-indagati italiani, poi condannati in relazione a questo episodio, mentre il cittadino senegalese era fuggito nel paese di origine, venendo catturato solo venerdì scorso dalle Autorità Senegalesi, su richiesta del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Sono in corso le procedure per l’estradizione. Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Savona/articolo/31346896f030f37d4617779981

 

Senegal

Recommended For You

violenza

Padova: Chiuso il cerchio su 3 cittadini tunisini per la violenza sessuale di gruppo su una giovane all’interno dell’area dell’ex-caserma Allegri

manette

Smascherato dalle vittime il presunto autore della “rapina di Ferragosto” all’autogrill di Roma Est

Polizia Roma

Roma. Rapina un giovane a Trastevere ma viene “schedato” dalle telecamere della piazza

About the Author: Redazione ilMetropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione