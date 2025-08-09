Scappa nel Paese d’origine per evitare il carcere, latitante catturato in Senegal

A seguito dell’attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato, in particolare dalla Squadra Mobile della Questura di Savona e del Commissariato di P.S. Alassio, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’esperto per la sicurezza italiano a Dakar, l’unità investigativa di Interpol Dakar (Senegal) nella giornata dell’1 agosto 2025 ha proceduto all’arresto di un quarantenne straniero localizzato in quello stato.

L’arresto è avvenuto in esecuzione al mandato di cattura internazionale relativo all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 20.9.2022 dal GIP del Tribunale di Savona, per il reato di violenza sessuale, commesso il 31.7.2022 ad Alassio (SV), ai danni di una cittadina italiana di anni 19.

Il latitante è stato individuato e arrestato a Nguekhokh, vicino alla città di Mbour dall’Unità Investigativa BCN dell’Interpol di Dakar a seguito delle informazioni ricevute tramite l’Esperto per la Sicurezza italiano a Dakar.

La misura cautelare era stata disposta a seguito di attività investigativa che ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del cittadino senegalese e di altri due cittadini italiani, che prestavano attività lavorativa presso una discoteca di Alassio, rispettivamente con mansioni di “buttafuori” e parcheggiatori. Gli uomini, approfittando dello stato di difficoltà psico-fisico di una diciannovenne, dovuto all’assunzione di alcool nella serata in discoteca, l’avevano costretta a subire più atti sessuali, nei pressi dei parcheggi della discoteca.

In data 21.9.2022, in esecuzione della stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, erano stati tratti in arresto i due co-indagati italiani, poi condannati in relazione a questo episodio, mentre il cittadino senegalese era fuggito nel paese di origine, venendo catturato solo venerdì scorso dalle Autorità Senegalesi, su richiesta del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Sono in corso le procedure per l’estradizione. Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Savona/articolo/31346896f030f37d4617779981