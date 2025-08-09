Smascherato dalle vittime il presunto autore della “rapina di Ferragosto” all’autogrill di Roma Est

Arrestato dalla Polizia di Stato con il coordinamento della Procura della Repubblica

Col volto travisato e a mano armata, aveva tentato una rapina in una stazione di servizio di Roma Est, ma, già all’epoca dei fatti, era stato “letteralmente” smascherato da uno dei due gestori. Identificato dalla Polizia di Stato al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, l’uomo, un cinquantenne romano, è stato condotto in carcere con a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare.

È accaduto lo scorso Ferragosto, a tarda sera, presso un autogrill di Tor Bella Monaca. Un uomo, poi identificato nell’odierno indagato, col volto travisato da un cappuccio, aveva fatto irruzione nella stazione di servizio brandendo una pistola.

La scena non aveva, tuttavia, intimorito i due dipendenti presenti, che avevano prontamente reagito non solo riprendendo immediatamente possesso del bottino, ma anche disarmando e smascherando il malintenzionato. Nel giro di pochi secondi, erano riusciti a scoprirgli il volto e a strappargli dalle mani la pistola, poi risultata una replica priva di tappo rosso e pertanto apparentemente identica a quelle idonee a far fuoco. L’uomo, però, seppur a fatica, era riuscito a fuggire.

La tempestiva reazione delle vittime aveva tuttavia restituito immediatamente agli agenti del Distretto Casilino, che hanno dato il via alle indagini a seguito della denuncia, l’identikit del rapinatore, immortalato, spoglio del cappuccio, dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Sono stati gli stessi agenti, coordinati dalla Procura di Roma, a ricongiungere i pezzi del puzzle della rapina di Ferragosto e a dare un nome a quel volto scoperto grazie alla tempestiva reazione dei dipendenti.

Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la proposta degli inquirenti, ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo, già noto alle Forze dell’ordine per reati specifici, è ora in carcere a Regina Coeli.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/19986896f7efe6d01756196076