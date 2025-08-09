Stelle cadenti tra il 12 e il 13 Agosto anche se oscurate dalla Luna piena

L’appuntamento annuale con le Perseidi, le stelle cadenti più famose, si rinnova, ma quest’anno si preannuncia uno spettacolo meno favorevole. Il picco dello sciame meteorico è atteso tra il 12 e il 13 agosto, ma la Luna piena, che raggiungerà il massimo splendore la mattina del 9 agosto, renderà l’osservazione notevolmente più difficile.

A causa della luminosità del nostro satellite, il numero di meteore visibili all’ora sarà inferiore rispetto agli anni passati. L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ha confermato questa previsione, dichiarando: “Dopo un 2024 quasi ideale, per il 2025 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli”. Masi ha spiegato che la Luna sarà molto “invasiva” durante il picco, guastando di fatto la festa per gli appassionati.

Nonostante le condizioni non ottimali, l’occasione rimane un momento suggestivo per alzare gli occhi al cielo e, con un po’ di fortuna e un punto di osservazione lontano da fonti luminose, cercare di catturare qualche fugace scia luminosa.

Ile And