POLITICA

Tajani firma la Dichiarazione congiunta: “No a un’operazione militare su larga scala a Gaza”

9 Agosto 2025 comments off
Antonio Tajani

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha firmato una Dichiarazione congiunta con i suoi omologhi di Regno Unito, Germania, Australia e Nuova Zelanda per respingere fermamente l’intenzione israeliana di avviare un’ulteriore operazione militare su larga scala nella Striscia di Gaza.

La mossa, secondo quanto riferito in una nota dalla Farnesina, è motivata dal timore che un’azione di questo tipo possa aggravare la già “catastrofica situazione umanitaria”, mettere in serio pericolo la vita degli ostaggi e aumentare il rischio di un esodo di massa della popolazione civile, sottolineando una crescente preoccupazione internazionale per le conseguenze del conflitto.

LL

Striscia di Gaza

