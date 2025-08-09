Varì: al fianco del Presidente Occhiuto, nell’interesse della Calabria

“Presto per il centrodestra comincerà una nuova campagna elettorale. In questi quattro anni è stato netto ed evidente il cambio di passo che la Giunta regionale e il presidente Occhiuto hanno dato alla Calabria. La nostra è una Regione che nel segno del riformismo e del superamento di tante emergenze, si è finalmente mossa in una prospettiva di sviluppo.

In questi anni non facili, a seguito del Covid, siamo stati molto vicini alle imprese, sostenendole e finanziandole come mai era successo in passato. Tanto è stato fatto e tanto ancora ci rimane da fare, ma sono certo che abbiamo imboccato la strada giusta.

Questo il sentiero tracciato, questo è il percorso che seguiremo per l’avvenire, convintamente al fianco del presidente Occhiuto, nell’interesse della Calabria, nella certezza che i calabresi ci sosterranno in maniera entusiasta”. Così Rosario Varì, assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria.