Vesuvio in fiamme, decretata la mobilitazione nazionale della Protezione Civile

Il vasto incendio che sta devastando il Vesuvio continua a espandersi, con un fronte di fuoco che ha raggiunto i due chilometri. La situazione di grave emergenza ha spinto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a firmare un decreto per disporre lo stato di mobilitazione nazionale della Protezione civile.

Il rogo sta interessando in particolare la pineta di Terzigno, la Riserva Integrale Tirone, e i territori boschivi dei comuni di Trecase, Ercolano e Ottaviano, con un fronte che ha superato i 3.000 metri e centinaia di ettari di terreno già bruciati.

La mobilitazione straordinaria, concordata con la Regione Campania, consentirà al Dipartimento nazionale di coordinare gli interventi e di mobilitare uomini e mezzi da altre regioni, fornendo un supporto cruciale alle autorità locali per contrastare l’evento estremo. Il ministro ha sottolineato l’importanza del provvedimento per affrontare la gravità della situazione. (foto di repertorio)