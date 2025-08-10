Jesolo. Auto cade nel fiume Sile. Bimbo di 5 anni ricoverato in ospedale

Un bimbo di cinque anni si trova ricoverato all’ospedale di Padova, in serie condizioni di salute, in seguito ad un incidente avuto con l’automobile in cui viaggiava con i genitori a Jesolo, in provincia di Venezia. Il piccolo è rimasto incastrato nel mezzo che, per motivi ancora da accertare, è precipitata nel fiume Sile.

Madre e padre sono riusciti a mettersi in salvo, mentre il bambino bloccato sul seggiolino, è stato tratto in salvo dal Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto dopo la chiamata ai soccorsi da parte dei genitori. (foto di repertorio)

Federica Romeo