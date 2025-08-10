Londra, 466 arresti alla protesta pro-Palestina

A Londra, il 9 agosto 2025, si è verificata una delle più vaste operazioni di polizia della storia recente: 466 manifestanti sono stati arrestati durante una protesta organizzata dal movimento Palestine Action, in seguito alla sua messa al bando da parte del governo britannico, che lo ha classificato come “organizzazione terroristica” all’inizio di luglio.

La manifestazione, che ha visto migliaia di persone scendere in piazza, è stata repressa con fermezza dalle autorità, che hanno giustificato gli arresti come violazioni della legge contro il sostegno a gruppi vietati. Il numero di fermi, il più alto mai registrato in una singola protesta nella Capitale, ha sollevato un acceso dibattito pubblico. Molti dei manifestanti portavano cartelli con la scritta “Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action”, considerata dalla polizia come prova diretta di appoggio all’organizzazione bandita.

L’episodio ha riacceso le polemiche sulla libertà di espressione nel Regno Unito: gruppi per i diritti civili parlano di repressione politica e criminalizzazione del dissenso, mentre altri sostengono la necessità di misure severe per garantire la sicurezza nazionale.

La vicenda ha attirato l’attenzione di osservatori internazionali e potrebbe presto generare reazioni ufficiali da parte di istituzioni europee e organizzazioni per i diritti umani, in un contesto globale sempre più teso e polarizzato. (foto di repertorio)

