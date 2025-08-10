Ravenna. Maltrattamenti e lesioni verso la compagna: arrestato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino per il reato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della propria compagna. In seguito alla segnalazione di una lite in strada, gli agenti delle Volanti, intervenuti prontamente sul posto, rintracciavano l’uomo nei pressi dell’abitazione della ragazza, la quale per via dell’aggressione subita, era stata accompagnata al pronto soccorso per le cure necessarie.

Immediati accertamenti, svolti congiuntamente agli investigatori della Squadra Mobile, acclaravano come, a seguito di una lite tra i due, l’uomo avrebbe aggredito la compagna dapprima in strada, poi proseguendo all’interno dell’abitazione con schiaffi e spintonandola a terra provocandole delle contusioni.

Il soggetto già gravato da diversi precedenti penali sia per reati contro la persona che contro il patrimonio, nonché per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne disponeva l’accompagnamento presso la Casa Circondariale.

Continua ad essere alta l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti del fenomeno della violenza di genere, tanto che negli ultimi giorni sono stati emessi dal Questore di Ravenna tre distinti provvedimenti di ammonimento per violenza domestica nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi responsabili di condotte verbalmente e fisicamente aggressive verso le proprie compagne. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ravenna/articolo/33496898527115ad5492217513