Spazio

Scoperto buco nero mai osservato. Ha una massa 36 mld di volte superiore a quella del Sole

10 Agosto 2025 comments off
buco nero

Un team internazionale di astronomi ha individuato un buco nero tra i dieci più massicci mai scoperti. Si tratta di un colosso cosmico con una massa equivalente a 36 miliardi di volte quella del nostro Sole, situato a 5 miliardi di anni luce dalla Terra. Si trova al centro di una galassia soprannominata ‘galassia a ferro di cavallo cosmico’ per via della sua forma. Per dare un’idea delle sue dimensioni, il buco nero al centro della nostra Via Lattea ha una massa di 4,15 milioni di volte quella del Sole.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stata guidata dall’Università Federale del Rio Grande do Sul, in Brasile. Gli astronomi, guidati da Carlos Melo-Carneiro, sospettavano la presenza di un buco nero in questa galassia, ma individuarlo era difficile perché si tratta di un buco nero dormiente, cioè non emette radiazioni come i raggi X.

Per confermarne l’esistenza, il team ha sfruttato un fenomeno noto come Anello di Einstein, in cui la galassia agisce come una lente gravitazionale gigante. La sua immensa gravità curva la luce proveniente da un’altra galassia, situata esattamente dietro di essa, creando un anello distorto che, in questo caso, assomiglia a un ferro di cavallo.

Come spiega Melo-Carneiro, la scoperta si è basata unicamente sull’enorme attrazione gravitazionale del buco nero, che accelera le stelle vicine a una velocità di circa 400 chilometri al secondo. “Ciò che è particolarmente entusiasmante – aggiunge – è che questo metodo ci consente di rilevare e misurare la massa di questi buchi neri ultramassicci nascosti nell’universo, anche quando sono completamente silenti”. Questa tecnica apre nuove frontiere nella ricerca astronomica, permettendo di trovare oggetti cosmici che altrimenti rimarrebbero invisibili.

LL

Recommended For You

stelle cadenti

Stelle cadenti tra il 12 e il 13 Agosto anche se oscurate dalla Luna piena

ammaraggio navicella spaziale NASA

La missione SpaceX Crew-10 della NASA torna e atterra al largo della California

asteroide

Ieri l’asteroide 2025 OW: è passato accanto alla Terra

About the Author: Redazione ilMetropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione