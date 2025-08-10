Scoperto buco nero mai osservato. Ha una massa 36 mld di volte superiore a quella del Sole

Un team internazionale di astronomi ha individuato un buco nero tra i dieci più massicci mai scoperti. Si tratta di un colosso cosmico con una massa equivalente a 36 miliardi di volte quella del nostro Sole, situato a 5 miliardi di anni luce dalla Terra. Si trova al centro di una galassia soprannominata ‘galassia a ferro di cavallo cosmico’ per via della sua forma. Per dare un’idea delle sue dimensioni, il buco nero al centro della nostra Via Lattea ha una massa di 4,15 milioni di volte quella del Sole.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stata guidata dall’Università Federale del Rio Grande do Sul, in Brasile. Gli astronomi, guidati da Carlos Melo-Carneiro, sospettavano la presenza di un buco nero in questa galassia, ma individuarlo era difficile perché si tratta di un buco nero dormiente, cioè non emette radiazioni come i raggi X.

Per confermarne l’esistenza, il team ha sfruttato un fenomeno noto come Anello di Einstein, in cui la galassia agisce come una lente gravitazionale gigante. La sua immensa gravità curva la luce proveniente da un’altra galassia, situata esattamente dietro di essa, creando un anello distorto che, in questo caso, assomiglia a un ferro di cavallo.

Come spiega Melo-Carneiro, la scoperta si è basata unicamente sull’enorme attrazione gravitazionale del buco nero, che accelera le stelle vicine a una velocità di circa 400 chilometri al secondo. “Ciò che è particolarmente entusiasmante – aggiunge – è che questo metodo ci consente di rilevare e misurare la massa di questi buchi neri ultramassicci nascosti nell’universo, anche quando sono completamente silenti”. Questa tecnica apre nuove frontiere nella ricerca astronomica, permettendo di trovare oggetti cosmici che altrimenti rimarrebbero invisibili.

LL