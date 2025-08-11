SUBSCRIBE for $1
Ancona. In Questura dopo la lite con il fidanzato, ma porta con sè un coltello nei pantaloni

Denunciata dalla Polizia di Stato

by Redazione ilMetropolitano
Auto della Polizia di Stato

Durante la notte la Polizia di Stato ha denunciato una donna – italiana di circa 40 anni – già nota a questi Uffici, per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. La donna si presentava intorno alla mezzanotte al Corpo di Guardia della Questura, in preda ad un forte stato di alterazione, riferendo di aver avuto poco prima un’accesa discussione con il suo fidanzato.

I poliziotti tentavano di calmarla, invitandola a spiegare bene quale fosse il problema, tuttavia la quarantenne si agitava ulteriormente, arrivando ad inveire nei confronti degli operatori che cercavano di tranquillizzarla. Improvvisamente la donna si alzava in piedi ed iniziava a camminare, nel tentativo di spiegare la lite avvenuta con il suo fidanzato. La stessa raccontava ai poliziotti che l’uomo l’avrebbe accusata di avergli rovinato la vita, attribuendole la responsabilità della chiusura dell’attività commerciale che lui aveva.

Tuttavia mentre la donna camminava su e giù i poliziotti notavano qualcosa di strano fuoriuscire dai pantaloni. Le venivano chieste spiegazioni e la stessa estraeva un coltello, lasciandolo cadere a terra. Raccolto immediatamente dai poliziotti, il coltello veniva sequestrato e la donna veniva denunciata in stato di libertà.

