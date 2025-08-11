SUBSCRIBE for $1
Arrestato ricercato in Cina per omicidio di 30 anni fa

Operazione della Polizia di Stato

by Redazione ilMetropolitano
La Polizia di Stato, in continuità con l’attività di controllo e contrasto dei reati connessi alla criminalità cinese intrapresi dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, attivata da una segnalazione proveniente dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha coordinato una mirata attività info-investigativa che ha permesso di arrestare un cittadino di nazionalità cinese di 57 anni, residente a Milano, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese per il reato di omicidio doloso.

 Secondo le risultanze investigative, nel 1995, nel distretto di Goacheng, l’uomo avrebbe colpito con numerose coltellate un vicino di casa nei confronti del quale nutriva un rancore personale, provocandone il decesso, e avrebbe ferito gravemente il fratello della vittima. Nel 2002 si sarebbe rifugiato in Italia, dove, fornendo false generalità, era riuscito a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Stabilitosi a Milano, il 57enne lavorava in un negozio di generi alimentari a Bergamo. I poliziotti della Squadra Mobile milanese lo hanno arrestato a Boltiere (BG), dove è stato rintracciato a bordo di un furgone utilizzato per le consegne di alimenti.

Al termine degli accertamenti di rito, il 57enne è stato associato alla casa circondariale di Bergamo a disposizione della Corte d’Appello.

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/119468998e011153d195695097Squadra Mobile

