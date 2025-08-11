Cremona. Ubriaco al volante di un Tir

Comando Provinciale di Cremona – Cremona, 11/08/2025 13:13

Guidava con un tasso alcolemico pari a più di cinque volte rispetto al limite consentito. Un uomo di 49 anni è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, dopo essere stato segnalato da diversi automobilisti per alcune manovre pericolose. Infatti alla Centrale Operativa dei Carabinieri in via Trento e Trieste erano giunte poco prima segnalazioni di automobilisti che avevano visto l’autista del camion, che trasportava pomodori, sbandare vistosamente più volte, invadendo la corsia opposta e creando serio pericolo sulla strada.

L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona permetteva di fermare immediatamente il soggetto alla guida del mezzo pesante, e sottoporlo al test per controllare il suo livello di alcool del sangue. Il risultato è stato scioccante: l’autista di professione era alla guida con un livello ben oltre 5 volte quello consentito.

La patente è stata immediatamente ritirata e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, e quindi deferito alla Procura della Repubblica di Cremona.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ubriaco-al-volante-di-un-tir