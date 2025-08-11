SUBSCRIBE for $1
martedì, Agosto 12, 2025
Il 16 Agosto a Gambarie andrà in scena “La Battaglia d’Aspromonte”

Rassegna culturale "La montagna al centro del Mediterraneo – Estate '25", promossa dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC)

written by Katia Germanò
"La Battaglia d’Aspromonte" – Reading scenico multimediale

All’interno della rassegna culturale “La montagna al centro del Mediterraneo – Estate ’25”, promossa dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, sabato 16 agosto 2025 alle ore 18.00, nel Fantabosco di Gambarie, andrà in scena “La Battaglia d’Aspromonte” – Reading scenico multimediale.

Lo spettacolo, che unisce voce, musica e immagini in un percorso identitario tra storia e mito, è ideato da Dario Zema e diretto da Francesco Sgrò. Le musiche originali sono di Andrea Calabrese, mentre il visual storytelling è curato da Dario Zema e Annalisa Locatelli.

Il progetto, attraverso uno sguardo visivo e performativo contemporaneo, vuole riportare alla luce una pagina dimenticata dell’epica medievale, ambientata in Aspromonte e legata all’assedio saraceno dell’antica Reggio Calabria. Questa vicenda, già nota agli autori ed agli studiosi dei poemi cavallereschi europei, è spesso trascurata nella memoria culturale del Sud Italia.

È il primo passo di un percorso multiforme che l’ideatore desidera far crescere nel tempo e nello spazio, tra ricerca scientifica ed elaborazione creativa.

Nel cast: Giusva Branca, Andrea Calabrese, Adriana Cuzzocrea, Annalisa Locatelli, Francesca Russo e Dario Zema.

L’ingresso è gratuito.

Comunicato Stampa

