SUBSCRIBE for $1
martedì, Agosto 12, 2025
Home COMUNICATICarabinieriReggio Calabria: controlli a tappeto nei locali del litorale cittadino
Carabinieri

Reggio Calabria: controlli a tappeto nei locali del litorale cittadino

Sequestrati 200 kg di alimenti non tracciati, sanzioni per oltre 28mila euro

by Katia Germanò
written by Katia Germanò 0 comments
Carabinieri

Nell’ambito di una mirata operazione volta a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative igienico-sanitarie e fiscali nelle attività commerciali del litorale reggino, i Carabinieri della Stazione di Archi, con il supporto di militari specializzati nella tutela agroalimentare e funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno effettuato una serie di controlli serrati in diversi esercizi di ristorazione sul lungomare reggino.

Durante una delle ispezioni, le gravi irregolarità riscontrate presso un noto stabilimento balneare hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per 11.500 euro, legate a violazioni nella gestione e descrizione degli alimenti nei menù proposti ai clienti.

In un secondo intervento, in un altro locale della zona, i militari hanno rilevato carenze igienico-strutturali e rinvenuto circa 200 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità, immediatamente sottoposte a sequestro amministrativo. Contestate anche violazioni sulle modalità di conservazione degli alimenti e sulla corretta informazione ai consumatori, per ulteriori 17.000 euro di sanzioni.

L’attività rientra in una più ampia strategia di prevenzione e controllo volta a tutelare la salute pubblica, assicurare trasparenza ai clienti e garantire condizioni di piena legalità nelle attività economiche costiere. I controlli proseguiranno senza sosta nelle prossime settimane.

Comunicato Stampa Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

You may also like

Cremona. Ubriaco al volante di un Tir

Altopascio (Lu). Una meticolosa attività informativa per arrestare un latitante

Volpiano (To). Camera d’albergo come deposito per la droga

Roma. Fermato dai Carabinieri tenta la fuga contromano sul GRA

Maxi piantagione di marijuana nascosta tra i boschi di Cardeto: arrestato dai...

Melito di Porto salvo e Condofuri (RC). Denunciato un 55enne per minaccia...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00