lunedì, Agosto 11, 2025
COMUNICATI

Soccorso dal SAGF di Nicolosi un turista infortunatosi ai laghetti di Cavagrande

by Redazione ilMetropolitano
In questo fine settimana la Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (Ct) ha svolto un’attività di salvataggio di un escursionista di origini calabresi, in vacanza in Sicilia, infortunatosi a seguito di una caduta all’interno della riserva naturale «Cavagrande del Cassibile», nel territorio di Avola. Le operazioni sono state intraprese a seguito di una specifica richiesta di soccorso pervenuta dalla Sala Operativa del 118, che ha segnalato come l’uomo fosse impossibilitato a proseguire autonomamente il tragitto a causa di una rovinosa caduta che gli aveva provocato la possibile frattura di un arto inferiore.

I militari del SAGF hanno subito contattato la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Catania pianificando nell’immediatezza un intervento con l’utilizzo di un elicottero appositamente configurato per la missione richiesta.

Raggiunta rapidamente l’area d’interesse e considerato l’ambiente impervio, gli specialisti del Soccorso Alpino si sono calati a terra tramite verricello di soccorso e hanno posizionato il malcapitato sulla barella in dotazione immobilizzandogli l’arto infortunato coadiuvati da personale a terra dei Vigili del Fuoco. Successivamente, dopo averlo issato a bordo dell’elicottero, lo hanno trasportato in area sicura e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno condotto presso la struttura ospedaliera di Avola (SR).

L’intervento testimonia l’importanza del ruolo svolto dalla Guardia di finanza quale importante presidio per garantire la sicurezza dei cittadini in situazioni di emergenza. La professionalità e il coraggio degli operatori sono un esempio di dedizione e servizio alla comunità.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale CataniaGdF Catania

