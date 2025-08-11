Vertice in Alaska senza Zelensky

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato che l’incontro con Vladimir Putin, previsto per venerdì in Alaska, avverrà senza la presenza di Volodymyr Zelensky.

Trump ha però precisato che il suo obiettivo è quello di un incontro futuro a tre, aggiungendo: “Il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me”.

Il presidente USA ha dichiarato di voler chiedere a Putin di “mettere fine alla guerra”, ma ha anche specificato che, nonostante la ferma opposizione di Zelensky, ci sarà uno “scambio di territori” tra Russia e Ucraina.

Ile And