lunedì, Agosto 11, 2025
ESTERO

Vertice in Alaska senza Zelensky

Trump propone uno "scambio di territori"

by Redazione ilMetropolitano
Donald Trump Capitol Hill

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato che l’incontro con Vladimir Putin, previsto per venerdì in Alaska, avverrà senza la presenza di Volodymyr Zelensky.

Trump ha però precisato che il suo obiettivo è quello di un incontro futuro a tre, aggiungendo: “Il prossimo incontro sarà fra Zelensky e Putin, o Zelensky, Putin e me”.

Il presidente USA ha dichiarato di voler chiedere a Putin di “mettere fine alla guerra”, ma ha anche specificato che, nonostante la ferma opposizione di Zelensky, ci sarà uno “scambio di territori” tra Russia e Ucraina.

Ile And

Volodymyr Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj

