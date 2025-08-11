Volpiano (To). Camera d’albergo come deposito per la droga

Comando Provinciale di Torino – Volpiano (To), 11/08/2025 11:17

Viaggiava su un’utilitaria per le vie di Volpiano insieme a un conoscente, il ventisettenne che lo scorso giovedì è stato tratto in arresto dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della Stazione di Volpiano hanno fermato l’auto condotta dal giovane lungo via Molino e hanno subito notato un bilancino di precisione nell’abitacolo.

Un controllo più approfondito ha consentito poi di trovare nel borsello del ventisettenne 2000 euro in contanti, suddivisi in banconote da piccolo taglio e una chiave di una camera di un hotel a pochi chilometri di distanza, quando poco prima il giovane aveva riferito di essere ospite a casa di alcuni parenti.

Concretizzatesi le probabilità che proprio in quella camera d’albergo ci fosse della sostanza stupefacente, i carabinieri hanno eseguito un’immediata perquisizione. Tra i capi d’abbigliamento era nascosto un sacchetto con all’interno oltre 200 grammi di cocaina, una contropartita di almeno 700 dosi e dal valore di alcune decine di migliaia di euro una volta immesse nel mercato.

L’uomo, del reggino, è stato arrestato in flagranza di reato perché gravemente indiziato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ivrea. Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/camera-d’albergo-come-deposito-per-la-droga