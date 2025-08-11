SUBSCRIBE for $1
lunedì, Agosto 11, 2025
Home COMUNICATICarabinieriVolpiano (To). Camera d’albergo come deposito per la droga
Carabinieri

Volpiano (To). Camera d’albergo come deposito per la droga

by Redazione ilMetropolitano
written by Redazione ilMetropolitano 0 comments
Carabinieri

Comando Provinciale di Torino – Volpiano (To), 11/08/2025 11:17

Viaggiava su un’utilitaria per le vie di Volpiano insieme a un conoscente, il ventisettenne che lo scorso giovedì è stato tratto in arresto dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della Stazione di Volpiano hanno fermato l’auto condotta dal giovane lungo via Molino e hanno subito notato un bilancino di precisione nell’abitacolo.

Un controllo più approfondito ha consentito poi di trovare nel borsello del ventisettenne 2000 euro in contanti, suddivisi in banconote da piccolo taglio e una chiave di una camera di un hotel a pochi chilometri di distanza, quando poco prima il giovane aveva riferito di essere ospite a casa di alcuni parenti.

Concretizzatesi le probabilità che proprio in quella camera d’albergo ci fosse della sostanza stupefacente, i carabinieri hanno eseguito un’immediata perquisizione. Tra i capi d’abbigliamento era nascosto un sacchetto con all’interno oltre 200 grammi di cocaina, una contropartita di almeno 700 dosi e dal valore di alcune decine di migliaia di euro una volta immesse nel mercato.

L’uomo, del reggino, è stato arrestato in flagranza di reato perché gravemente indiziato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ivrea. Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

comunicato stampa  – fonte:  https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/camera-d’albergo-come-deposito-per-la-droga

Gazzella dei Carabinieri

foto di GNS

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Cremona. Ubriaco al volante di un Tir

Altopascio (Lu). Una meticolosa attività informativa per arrestare un latitante

Roma. Fermato dai Carabinieri tenta la fuga contromano sul GRA

Maxi piantagione di marijuana nascosta tra i boschi di Cardeto: arrestato dai...

Melito di Porto salvo e Condofuri (RC). Denunciato un 55enne per minaccia...

San Floro (Cz). Incendio boschivo. Arrestato in flagranza di reato

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00