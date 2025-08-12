SUBSCRIBE for $1
martedì, Agosto 12, 2025
Erminio Niceforo è il nuovo volto del Kaulonia Tarantella Festival

by Sonia Topazio
Erminio Niceforo e Morgan

Niceforo, classe 1989, farmacista di professione ma da sempre appassionato di cultura, arte e divulgazione. Nato a Chiaravalle Centrale (Cz) e cresciuto tra le cittadine della costa jonica reggina, Ardore Marina e Caulonia, terra natale della madre, Erminio porta un cognome legato a una delle famiglie storiche di Stignano.

Le sue origini nobiliari, condivise con le Famiglie Caristo e Lamberti, entrambe imparentate con i Niceforo, rappresentano motivo di lustro e vanto. Una tradizione familiare fatta di radicamento e impegno verso il territorio, che oggi trova continuità nel suo operato, contraddistinto da passione e competenza.

La sua nomina ha suscitato entusiasmo in tutta la Locride, dove Erminio è già noto per il suo impegno nel sociale e per essere un simbolo autentico di eccellenza e riscatto giovanile. La sua presenza sul palco del Festival, in programma dal 21 al 24 agosto, rappresenta un momento significativo non solo per lui, ma per l’intera comunità: un’occasione per valorizzare e promuovere l’identità culturale calabrese su scala più ampia.

A Erminio vanno le congratulazioni e l’augurio di un percorso artistico ricco di soddisfazioni: un volto nuovo che unisce radici profonde e visione moderna, al servizio di una Calabria che vuole raccontarsi con orgoglio.

Sonia Topazio

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

