Giaveno (To). Ketamina sciolta in bottiglie d’acqua

Comando Provinciale di Torino – Giaveno (To), 12/08/2025 12:02

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, i carabinieri di Giaveno hanno arrestato un italiano di 26 anni perché gravemente indiziato del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida del suo camper. È stato sufficiente il finestrino abbassato per consegnare i documenti di guida a fare insospettire i militari, improvvisamente colpiti da un forte odore di sostanza stupefacente riconducibile alla marijuana.

Con un controllo più approfondito, il giovane è stato trovato in possesso di: 103 grammi di marijuana, 0,5 grammi di resina di marijuana, 2 grammi di ketamina in polvere (occultata in un padellino), quasi 4 litri d’acqua contenente ketamina disciolta e un bilancino di precisione.

La particolare modalità di trasporto della ketamina – sciolta in delle bottiglie d’acqua verosimilmente per eludere eventuali controlli e destinata all’assunzione per via orale – conferma un metodo di somministrazione tra i più comuni in contesti aggregativi di festa. La sostanza infatti, provoca un’alterazione della realtà e della percezione del dolore inducendo alla ricercata sensazione di “distacco mentale”.

Lo sviluppo rapido alla tolleranza post-consumo, comporta un aumento progressivo delle dosi per raggiungere gli effetti desiderati. L’uso ricreazionale di ketamina può far sviluppare, infine, dipendenza psicologica. Il ventiseienne, a seguito dell’arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Torino. Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ketamina-sciolta-in-bottiglie-d-acqua