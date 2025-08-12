Il governo Meloni supera 1024 giorni, il quarto più longevo

Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani. E’ questo il post pubblicato dal Presidente del Consiglio oggi in concomitanza del mille e ventiquattresimo giorno di attiità dell’esecutivo di centrodestra che capeggia.

Un record che lo fa divenire il quarto più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Un governo che, qualche giorno fa, è stato tra i primi dell’Unione Europea a raggiungere il Settimo obiettivo del PNRR. L’esecutivo Meloni sta riqualificando l’Italia e la sua credibilità agli occhi del mondo, manifestando stabilità, regolarità e puntualità, qualità” smarrite sicuramente nel recente passato.

Non ultimo la colazione di Centrodestra sta rispettando, nonostante le mutte condizioni geopolitiche ed economiche mondiali, il programma elettorale per il quale gli italiani la hanno votata. Salienti gli interventi sull’immigrazione, il Piano Mattei, il rilancio dei settori agricoltura e turismo e non ultima l’autonomia energivora. Italia che fa finalmente valere e riconoscere in campo internazionale la circostanza di essere tra i Paesi fondatori dell’UE.

Fabrizio Pace