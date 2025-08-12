SUBSCRIBE for $1
mercoledì, Agosto 13, 2025
Home CRONACAIncendio al Centro Direzionale Isola G1 a Napoli
CRONACA

Incendio al Centro Direzionale Isola G1 a Napoli

Coinvolti il 20° e 21 piano del grattacielo

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
incendio centro direzionale Napoli

I piani alti del grattacielo accanto al Tribunale di Napoli sono andati a fuoco. Si tratta di alcuni uffici posti al 20° e 21° piano di un edificio del Centro Direzionale Isola G1.

I Vigili del Fuoco sono stati operativi a tarda notte tra l’11 ed il 12 Agosto, intorno all’01:25. Nei video in rete si vede chiaramente la pioggia di fuoco causata dal rogo. L’alto edificio ha riportato seri dannegiamenti, oltre la distruzione dei due piani direttamente coinvolti nell’incendio. Si indaga sulle possibili cause di quanto accaduto al Centro Direzionale Isola G1 di Napoli.

LL

VdF generico

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Tragedia in Val Passiria: padre e figlio muoiono in montagna

Trovato morto il bimbo di 6 anni disperso a Jesolo

Muore un altro 80enne per virus West Nile nel Lazio

Jesolo. Auto cade nel fiume Sile. Bimbo di 5 anni ricoverato in...

Vesuvio in fiamme, decretata la mobilitazione nazionale della Protezione Civile

Catania, vasto incendio nella zona industriale: VdF in azione dalle prime ore...

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00