Incendio al Centro Direzionale Isola G1 a Napoli

I piani alti del grattacielo accanto al Tribunale di Napoli sono andati a fuoco. Si tratta di alcuni uffici posti al 20° e 21° piano di un edificio del Centro Direzionale Isola G1.
I Vigili del Fuoco sono stati operativi a tarda notte tra l’11 ed il 12 Agosto, intorno all’01:25. Nei video in rete si vede chiaramente la pioggia di fuoco causata dal rogo. L’alto edificio ha riportato seri dannegiamenti, oltre la distruzione dei due piani direttamente coinvolti nell’incendio. Si indaga sulle possibili cause di quanto accaduto al Centro Direzionale Isola G1 di Napoli.
LL