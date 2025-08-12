SUBSCRIBE for $1
martedì, Agosto 12, 2025
Home SPORTMondiali Under 21 femminili: Italia superata 3-2 dalla Turchia nell’ultimo match del girone
SPORT

Mondiali Under 21 femminili: Italia superata 3-2 dalla Turchia nell’ultimo match del girone

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Italia vs Turchia Under 21 Mondiali

La Nazionale Under 21 femminile esce sconfitta dal quinto e ultimo impegno della Pool C dei Campionati del Mondo di categoria a Surabaya, in Indonesia. Le azzurrine, guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi, infatti, sono state battute al tie-break, al termine di una gara intensa ed estremamente combattuta, dalla Turchia 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-19, 11-15).

L’Italia, che nelle prime quattro uscite della rassegna iridata non aveva conosciuto sconfitta, chiude dunque il proprio percorso nella fase a gironi con 4 vittorie, 12 punti e il momentaneo primo posto in classifica. La nazionale tricolore dovrà ora aspettare l’ultima gara tra Repubblica Ceca e Polonia per conoscere con esattezza la posizione finale in classifica e il successivo abbinamento negli ottavi di finale, in programma domani 13 agosto. Nella gara di oggi la top scorer dell’incontro è stata l’azzurra Merit Adigwe, autrice di ben 30 punti, 1 ace e 4 muri.

La partita – Primo set cominciato con l’Italia avanti (8-4), che ha poi accumulato un buon vantaggio fino al +6 (16-10). La squadra di Gagliardi, in questa fase, è sembrata padrona del campo, non concedendo alle avversarie vere occasioni per una possibile rimonta. Nel finale, dopo un parziale ritorno della Turchia, l’Italia ha ben amministrato e conquistato il set 25-21.

Nel secondo set, invece, è stata la formazione turca a provare il primo strappo (12-6), poi ripreso dalle azzurre. Dopo un prolungato punto a punto, con l’Italia capace di rimontare fino al -1 (20-21), la Turchia ha trovato un nuovo e decisivo allungo, che ha decretato l’1-1 (20-25).

Terzo set iniziato con le azzurrine brave a portarsi avanti sul +6 (8-2). Nelle fasi successive è stata ancora una volta l’Italia a condurre, mostrando una buona pallavolo (18-14). Sul finale, però, le azzurrine hanno dilapidato quanto di buono fatto e la Turchia, dopo aver trovato il pareggio sul 20-20, ha poi compiuto il sorpasso e conquistato il set (23-25). Italia 1, Turchia 2.

Nel quarto set, cominciato con le azzurrine che hanno accusato un po’ il colpo della frazione precedente ma decise a non mollare, le ragazze di Gagliardi hanno trovato il +4 (16-12) con grinta e determinazione. L’Italia ha continuato a giocare bene (21-15) e non ha più regalato nulla alle avversarie, andando così a prendersi il tie-break (25-19).

Quinto e ultimo set combattuto, con le due squadre determinate a non mollare proprio ora. È stata la Turchia a trovare per prima il vantaggio, poi mantenuto anche nella fase centrale del set (8-10). Nel finale la formazione turca ha trovato il guizzo vincente, che le ha permesso di chiudere la gara in proprio favore (11-15). Italia–Turchia 2-3.

La classifica della pool C è disponibile QUI.

IL TABELLINO
ITALIA-TURCHIA 2-3 (25-21, 20-25, 23-25, 25-19, 11-15)
ITALIA: Marchesini 10, Adigwe 30, Bosso 11, Manfredini 13, Sassolini 2, Piomboni 13, Bardaro (L). Esposito E. 1, Magnabosco. N.e. Esposito L., Adji, Martinelli. All. Gagliardi.
TURCHIA: Eylul 9, Kacmaz 9, Nur 3, Safronova 15, Balik, Basyolcu 20, Gergef (L). Mumcular 4, Kayikci, Yesilirmak 5, Coban. N.e. Pasa. All. Durmaz
Arbitri: Miklosic Sanja (SLO),Chung Ching Ju (TPE)
Durata set: 22’, 23’, 27’, 22’, 15’
Italia: a 6, bs 17, mv 11, et 33.
Turchia: a 10, bs 15, mv 13, et 24.

La FOTOGALLERY di Italia-Turchia è disponibile QUI.

comunicato stampa e foto da FIPAV

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Cincinnati. Sinner batte Diallo 6-2 7-6 e passa agli ottavi

Basket. Europeo Under 20 femminile. Italia-Svezia 84-51 (Edokpaigbe 17). Splendido Bronzo per...

Europeo U20F: Italia-Spagna 67-73 (Zanardi 15)

Italia-Lettonia 91-75 (Fontecchio 21 punti)

Reggio BIC, una stagione da costruire senza sosta: parola al Direttore Generale...

Basket. Darius Thompson da oggi in raduno con la Nazionale

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00