Operazione delle squadre mobili di Fermo e Macerata: trovati con 1 kg di cocaina

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si rappresenta che, la Polizia di Stato di Fermo e di Macerata, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti intensificata dai rispettivi Questori, ha concluso un’altra importante attività.

Nel tardo pomeriggio del 7 agosto 2025, infatti, la Squadra Mobile di Fermo, collaborata da quella di Macerata, ha tratto in arresto, in località Casette d’Ete, due soggetti, un italiano e un albanese, perché trovati in possesso di oltre 1 kg di sostanza stupefacente, del tipo cocaina.

Diversi residenti di Casette d’Ete avevano segnalato ripetuti passaggi, in una strada sterrata che dal centro del paese conduce ad una zona boschiva, di un ragazzo che, a bordo di uno scooter di grande cilindrata, saliva ripetutamente nel bosco per poi riscendere dopo qualche minuto.

I servizi di osservazione predisposti consentivano di vedere l’arrivo nel bosco dei due ragazzi che, una volta scesi dallo scooter, si recavano in zona nascosta dagli alberi dove iniziavano a scavare a terra, prelevando delle buste di plastica. Una volta tornati al luogo ove era parcheggiato lo scooter, i due ragazzi venivano sottoposti a perquisizione che permetteva di rintracciare 176 grammi di cocaina nello zaino che avevano con loro e ulteriori 930 grammi di cocaina nella buca ove poco prima era stati visti scavare.

Le successive perquisizioni domiciliari, effettuate nel comune di Porto Sant’Elpidio, permettevano altresì di rintracciare ulteriori 20 grammi di cocaina, unitamente a bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento.

I due soggetti, di cui uno incensurato ed un altro con precedenti in materia di stupefacenti, sono stati associati alla Casa Circondariale di Fermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Macerata/articolo/2921689ad92d0bc7e177650075