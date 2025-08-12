Sgominata una rete criminale organizzata albanese attiva a livello internazionale: 10 arresti

Una serie di raid effettuati dal 7 all’8 agosto 2025 in Albania ha portato all’arresto di 10 presunti membri di una rete criminale organizzata albanese dedita al traffico di cocaina di diverse tonnellate e al riciclaggio di denaro. Le forze dell’ordine albanesi, in coordinamento con i colleghi di Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi, hanno eseguito questa operazione, supportata da Europol, contro la rete criminale basata su clan.

Le indagini hanno dimostrato che la rete ha legami con altre organizzazioni policriminali internazionali ad alto rischio attive in tutta l’UE e oltre. In seguito all’arresto di un membro chiave dell’organizzazione da parte delle autorità albanesi alla fine di giugno 2025, le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di ingenti beni, tra cui un hotel, varie proprietà e attività commerciali, e una serie di prove fisiche e digitali.

I 15 mandati di perquisizione eseguiti hanno portato a: 10 arresti; Sequestro di beni immobili quali un villaggio turistico, ville, appartamenti, terreni nonché veicoli e azioni di società per un valore di diversi milioni di euro; Sequestro di 111.800 euro, 4.000 dollari (circa 3.434 euro), 880.000 lek albanesi (circa 9.048 euro) in contanti

Il sequestro della piattaforma di comunicazione crittografata Sky ECC produce risultati dal 2021

Sebbene la piattaforma di comunicazione criptata Sky ECC sia stata disattivata oltre quattro anni fa, il suo contenuto continua a fornire risultati operativi. L’analisi approfondita e mirata dei dati condotta da Europol consente alle autorità di polizia che collaborano con l’organizzazione di raccogliere informazioni utili sui gruppi criminali organizzati di alto livello e sui loro membri. Questo approccio coordinato consente agli investigatori di mappare la struttura delle reti criminali ad alto rischio e il ruolo dei singoli obiettivi di alto valore.

Un successo basato sui dati

Questa particolare operazione, guidata dalla SPAK albanese, ruotava attorno a un obiettivo albanese di alto livello coinvolto nel traffico di cocaina e nel riciclaggio di denaro. Investigatori provenienti da Albania, Belgio, Francia e Paesi Bassi, insieme ad esperti dell’Europol, hanno analizzato i dati crittografati delle comunicazioni Sky ECC. Tra gli episodi criminali ricostruiti c’erano consegne di diverse tonnellate di cocaina dall’America Latina ai principali porti dell’UE, tra cui Amburgo e Rotterdam. Le indagini hanno dimostrato che in una sola di queste spedizioni, l’obiettivo principale ha ricevuto oltre 40 milioni di dollari per la sua parte.

Il capo dell’organizzazione criminale era incaricato di organizzare spedizioni e di investire in ingenti quantitativi di cocaina. Coordinava queste massicce attività criminali anche da località remote, avvalendosi di mezzi di comunicazione criptati. Prima del suo arresto, era ricercato in seguito a una sentenza di un tribunale albanese che aveva riconosciuto una condanna a 21 anni di carcere emessa da un tribunale italiano per omicidio, privazione della libertà personale, tentato occultamento di cadavere, minacce, possesso illegale di esplosivi e munizioni e intralcio alla giustizia.

La rete criminale organizzata albanese sotto inchiesta operava su scala mondiale, collaborando con altri gruppi che potevano facilitare i trasporti verso i porti dell’UE. Investiva i suoi ingenti profitti, che ammontavano a decine di milioni di euro, in immobili e attività commerciali in Albania e in altri paesi europei.

L’esperienza di Europol al lavoro

Europol ha fornito un’ampia competenza nei settori criminali oggetto di indagine, coprendo le strutture della criminalità organizzata, il traffico di droga su larga scala e il riciclaggio di denaro. Sulla base di analisi di grandi quantità di dati, Europol ha diffuso numerosi rapporti di intelligence e analitici ai partner cooperanti, che si sono anche incontrati e hanno scambiato informazioni in diverse riunioni operative. Durante la giornata di azione, Europol ha inviato un esperto di criminalità organizzata a Tirana, in Albania, che ha fornito supporto con un ufficio mobile e ha facilitato la cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine.

c.s.: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/internationally-active-albanian-organised-crime-network-busted-10-arrests?mtm_campaign=press-releases-just-published-20250812&utm_term=press-releases-just-published&mtm_source=newsletter&mtm_medium=email&mtm_content=title&mtm_group=news