Tragedia in Val Passiria: padre e figlio muoiono in montagna

Una tragica escursione in Val Passiria si è conclusa con la morte di padre e figlio. I corpi dei due escursionisti, rispettivamente di 67 e 25 anni e residenti a San Martino in Passiria, sono stati ritrovati questa mattina in una zona impervia a circa 2.600 metri di altitudine, sotto il Bivacco Pixner.

L’allarme era stato lanciato nella serata di Domenica, quando i due non avevano fatto rientro a casa. Le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino per tutta la notte, hanno purtroppo confermato il tragico epilogo per i due escursionisti in Alto Adige.

