martedì, Agosto 12, 2025
CRONACA

Trovato morto il bimbo di 6 anni disperso a Jesolo

by Redazione ilMetropolitano
mare Jesolo

08:30 – Drammatico ritrovamento a Jesolo, dove il corpo del bambino disperso di sei anni di cui era stata segnalata la scomparsa in località Cavallino-Treporti è stato rinvenuto ieri notte. Pare che il piccolo fosse entrato in mare a pochi metri dalla riva. Dopo l’allarme della madre oltre alle Forze dell’Ordine, alla Guardia Costiera e ai Vigili del Fuoco si erano mobilitati per le ricerche anche molti dei turisti presenti in spiaggia.

Il tragico ritrovamento è avvenuto a circa un centinaio di metri dal dove la madre lo aveva visto l’ultima volta, in base a quanto riporta  l’ADN Kronos. (foto di repertorio)

