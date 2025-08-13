SUBSCRIBE for $1
giovedì, Agosto 14, 2025
Home COMUNICATICarabinieriCarabiniere libero dal servizio sventa furto d’autovettura sul lungoamre di Roccella Ionica (RC)
Carabinieri

Carabiniere libero dal servizio sventa furto d’autovettura sul lungoamre di Roccella Ionica (RC)

Arrestato un 44enne

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
written by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano 0 comments
Carabinieri Roccella Ionica

Lo sfortunato malfattore sperava di passare inosservato, confondendosi tra i tanti bagnanti che ogni giorno percorrono il lungomare di Roccella Ionica per raggiungere le assolate spiagge della nota località balneare calabrese.

Ma il caso ha voluto che, tra quelle persone, vi fosse un Carabiniere libero dal servizio della Sezione Operativa di Roccella Ionica al quale sono bastati pochi attimi per capire le reali intenzione di quell’uomo che, con apparente disinvoltura, si muoveva nei pressi di un’autovettura parcheggiata a pochi metri dalla spiaggia, il cui atteggiamento, calmo ma circospetto, non è passato inosservato al vigile ed esperto occhio del militare, soffermatosi a studiarne le mosse.

Al malfattore, non avvedutosi dello sguardo del militare posatosi di sé, è stato infatti sufficiente forzare, con abile e fulminea maestria, il finestrino del veicolo per accedervi nell’arco di pochi secondi: immediato lo slancio del militare che, senza esitazione, fermava il malfattore – un 44enne di Grotteria (RC) – interrompendone l’azione e consentendo ai colleghi della Stazione Carabinieri di Roccella Ionica, impegnati in servizio perlustrativo nell’area marina, di giungere tempestivamente sul posto per dare man forte al collega.

Lo sventurato tentativo delittuoso si è così concluso con l’arresto dell’uomo, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e successivamente deferito. Dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato.

Il provvedimento adottato è stato disposto in sede di indagini preliminari; pertanto, il destinatario dello stesso è persona sottoposta ad indagini e, quindi, presunta innocente fino ad eventuale sentenza di condanna definitiva.

comunicato stampa Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

il Metropolitano

Il Quotidiano d’Approfondimento on line Il Metropolitano.it nato nell’Ottobre del 2010 a Reggio Calabria, città in cui ha la propria sede, dal progetto di un gruppo di amici che vogliono creare una nuova realtà di informazione

You may also like

Molfetta (Ba). Confisca definitiva di beni e disponibilità finanziarie per 50 mln...

Massafra (Ta). Relazione sentimentale conclusa, inizia lo stalking

Giaveno (To). Ketamina sciolta in bottiglie d’acqua

Trinitapoli (BT): 3 kg di esplosivi nascosti in una autorimessa

Reggio Calabria: controlli a tappeto nei locali del litorale cittadino

Cremona. Ubriaco al volante di un Tir

ilMetropolitano.it
Quotidiano di approfondimento online
Testata registrata al Tribunale di Reggio Calabria n 172010 - tutti i diritti riservati - non utilizzare i contenuti senza aver chiesto alla redazione - direttore Responsabile - Fabrizio Pace
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00