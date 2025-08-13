“Ieri ho avuto un proficuo colloquio telefonico con il Ministro della Difesa del Montenegro, Dragan Krapović, in merito alla grave emergenza incendi che sta colpendo i nostri Paesi. Ho ribadito la piena disponibilità dell’Italia a fornire supporto operativo con l’invio di un Canadair, non appena concluse le operazioni di spegnimento sul nostro territorio.

In momenti così complessi, la solidarietà non è solo un dovere, ma la manifestazione concreta di un’alleanza solida tra Italia e Montenegro, che si traduce in interventi tempestivi e coordinati quando le emergenze lo richiedono”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/colloquio-telefonico-tra-il-ministro-crosetto-e-omologo-del-montenegro/77345.html