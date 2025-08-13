SUBSCRIBE for $1
giovedì, Agosto 14, 2025
Colloquio telefonico tra il Ministro Crosetto e omologo del Montenegro

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
Guido Crosetto

“Ieri ho avuto un proficuo colloquio telefonico con il Ministro della Difesa del Montenegro, Dragan Krapović, in merito alla grave emergenza incendi che sta colpendo i nostri Paesi. Ho ribadito la piena disponibilità dell’Italia a fornire supporto operativo con l’invio di un Canadair, non appena concluse le operazioni di spegnimento sul nostro territorio.

In momenti così complessi, la solidarietà non è solo un dovere, ma la manifestazione concreta di un’alleanza solida tra Italia e Montenegro, che si traduce in interventi tempestivi e coordinati quando le emergenze lo richiedono”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/colloquio-telefonico-tra-il-ministro-crosetto-e-omologo-del-montenegro/77345.html

