giovedì, Agosto 14, 2025
Questura

Contromano in autostrada, auto bloccata dalla Polizia Stradale

by il MetropolitanoRedazione ilMetropolitano
Polizia Stradale

La Polizia di Stato di Caserta, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha bloccato, nei giorni scorsi, una vettura che procedeva contromano in autostrada.

L’allarme è giunto nel cuore della notte, quando diversi automobilisti in transito in direzione sud dell’A1 hanno segnalato la presenza di un veicolo che, all’altezza dell’area di Servizio “San Nicola Ovest”, stava percorrendo contromano la carreggiata.

Sono state attivate le segnalazioni di emergenza sui pannelli autostradali “a messaggio variabile” per allertare gli utenti, mentre gli equipaggi della Polizia Stradale hanno adottato il dispositivo di “safety car”, che ha consentito di rallentare il traffico e di intercettare, tra gli svincoli di “Caserta Nord” e “Santa Maria Capua Vetere”, il veicolo, bloccato, in sicurezza, sul margine della carreggiata.

Alla guida dell’auto è stato trovato un 30enne, originario della provincia di Napoli, che non ha saputo dare spiegazioni sui motivi. Dopo avere messo in sicurezza l’area, i poliziotti hanno contestato al conducente le sanzioni previste dal Codice della Strada, con circa 4000 Euro di multa, il ritiro della patente ed il fermo dell’autovettura per 3 mesi.

comunicato stampa  –  fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Caserta/articolo/3222689caadb2c57b510063489

